رموا الكتب والملازم.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات في الإسماعيلية

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الاسماعيلية بانتهاء الامتحانات، وسط أجواء احتفالية، بعد انتهاء مادة مادة الفلسفة، اليوم الخميس.

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وحرص أولياء الأمور علي التوافد بمحيط اللجان لانتظار أبناؤهم من الطلاب والاطمئنان عليهم.



وبعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، احتفل الجميع بتوزيع الشيكولاتة والحلوي والورود.

كما شهدت أحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الاسماعيلية، اقبال ملحوظ من أولياء الأمور من الأمهات في انتظار أبنائهم من الطالبات.



من بين الامهات، انتظرت أم احمد، ربة منزل، نجلتها، وهي تحمل أكياس الخضار، مؤكدة انها تحرص علي انتظار نجلتها بمحيط اللجنة كل امتحان للاطمئنان عليها.



وكانت قد شهد جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023.

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