نخسر المليارات.. محمد أبو العينين: حرب الشرق الأوسط تؤثر سلبا على قناة السويس

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة التي تقع بين «البلطيق والأدرياتيكي، والبحر الأسود» الذي عقد في زغرب بكرواتيا وتضم 13 دولة جميعها من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أبو العينين في كلمته :" عندما نتحدث عن الحرب في الشرق الأوسط فإن أول ما يتبادر في الأذهان هو قناة السويس وتوقف الدخل ونحن نخسر المليارات كل عام ".

وأضاف أبو العينين :" أعتقد أن الوقت قد حان لتوسيع آفاق تفكيرنا ووضع رؤية مستقبلة اقتصادية للمنطقة الأوروبية والعربية ".

وأضاف أبو العينين": أؤكد أن مصر إضافة إلى دورها السياسي المحوري يمكنها أن تكون لاعبا أساسيا على الصعيد الاقتصادي".

