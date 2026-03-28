أبو العينين: جهود مصرية مكثفة لوقف الحرب بين إيران وإمريكا وإسرائيل

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة التي تقع بين «البلطيق والأدرياتيكي والبحر الأسود» والذي عقد في العاصمة الكرواتية “زغرب” و تضم 13 دولة جميعها من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أبو العينين في كلمته بالمؤتمر، التي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تغيرت لغة الحوار بين الدول، وأصبح الاعتماد على القوة وسيلة لتحقيق الأهداف".

وأضاف أبو العينين: "نقدر مبادرات المفوضية الأوروبية لتعميق الشراكة مع مصر، لا سيما بعد ارتقاء علاقتنا على مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وتابع أبو العينين: "مصر قادرة على لعب دور حيوي كمحور ارتكاز بين شمال وجنوب المتوسط والمساهمة في حل المشكلات الراهنة"، مضيفا: "عند الحديث عن جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ يجب التأكيد على أن المسألة لم تكن وليدة أحداث 7 أكتوبر".

وأكمل أبو العينين: “الحل الوحيد والمستدام لهذا الصراع؛ هو حل الدولتين، ومصر بذلت جهودا مضينة لوقف إطلاق النار في غزة، كما تقوم بجهود كبيرة لوقف الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل؛ لتجنب الوصول إلى كارثة دولية” مؤكدا أن مصر تتواصل مع الأطراف كافة لوقف الحرب.