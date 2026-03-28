اجتماع طاريء في الزمالك برئاسة هشام نصر

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم السبت، وترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي الجلسة في غياب الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بسبب ظروفه الصحية، وخضوعه لعملية جراحية منذ أيام قليلة.



واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم عدد من الملفات المهمة، وأبرزها توفير جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لدعم مسيرة استمرار الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بحيث يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري.

كما ناقش المجلس العمل على تنمية موارد النادي واستعراض ما تم بخصوص البدء في مخاطبة الجهات المختصة لاستخراج الموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري المزمع إقامته عند مدخل بوابة النادي من شارع جامعة الدول العربية، وتم تكليف المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي خلال الجلسة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم.