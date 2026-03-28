الوادي الجديد .. إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية بطريق موط - الراشدة

أصيب شخصان، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الواصل بين مدينة موط - الراشدة بمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج .

تلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق بئر 3 موط الواصل بين مدينة موط وقرية الراشدة، بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كل من محمد عيسى شهاب، 20 سنة، من مدينة موط مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، محمد نصر مصطفى، 20 سنة من مدينة موط مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات، تم النفل إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.