20 مليون جنيه من الفيفا لفريقي الأهلي والزمالك.. ما القصة؟

رغم عدم مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022، إلا أن فريقي الأهلي والزمالك حققا أرباحًا مالية ضخمة من مونديال قطر 2022.. فما القصة؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول 440 ناديا من جميع الاتحادات على حصة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي كأرباح من مشاركة لاعبيهم في كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضيرية للبطولة.

ومن المقرر أن يتم صرف 10 آلاف دولار للنادي عن كل يوم يشارك فيه اللاعب في كأس العالم، هذا بخلاف صرف مكافأة التأهل لدور الـ 16 والأدوار الإقصائية من البطولة فيما بعد، فضلا عن مكافآت الفترة التحضيرية للبطولة.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، كان قد حقق لقب كأس العالم في قطر 2022 وهذه كانت المرة الثالثة للفريق.

أرباح الأهلي والزمالك من كأس العالم

وفقا لبيان فيفا "سيستفيد 440 ناديا من 51 اتحادا مختلفا من جميع الاتحادات القارية على حصة من عائدات مشاركة اللاعبين في البطولة".

وأضاف البيان: "حصل 78 فريقا من الدرجة الثانية على تلك الأرباح بالإضافة إلى 13 من الدرجة الثالثة وخمسة من الدرجة الرابعة".

وتحصل الاتحاد المصري على 650 ألف و638 دولار لناديي الأهلي والزمالك، حيث حصل الأهلي على 420 ألف و679 دولارا نظير مشاركات علي معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع المغرب.

بينما الزمالك يحصل على 229 ألف و959 دولار بسبب مشاركة سيف الجزيري مع منتخب تونس.

كيف تربح الأندية من كأس العالم؟

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر منح الأندية مبلغ 209 مليون دولار ضمن برنامج توزيع الأرباح على الأندية.

وخصّص الاتحاد الدولي، مبلغا إجماليا يصل إلى 440 مليون دولار، عبارة عن تعويضات ومكافآت سيتم توزيعها على الأندية والمنتخبات واللاعبين، نظير المشاركة في مونديال قطر 2022.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التفاصيل المالية التي سيقوم «فيفا» بصرفها، منها أكثر من 200 مليون دولار مخصصة للأندية، نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم، ويصل مبلغ التعويض للاعب الواحد في كل ناد بحد أقصى 370 ألف دولار.

وستحصل الأندية على أجر يومي يقدره الاتحاد بنحو 10 آلاف دولار، عن 832 لاعبا اختيروا لتمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثنائها.