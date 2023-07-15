أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات الذي يتعرض لها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: "أتمنى عبد المنعم متاخدوش الجلالة اوي".. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي بعد التصرف الأخير مع الانتقادات

وقال أوسوريو المدير الفني للزمالك في مؤتمر صحفي عقب مباراة القمة 126: "اعتذرت بعد مباراة المقاولون العرب عن تصرف نداي الذي بدا استفزازيا، واليوم لاعب من الأهلي قام بموقف مشابه وكانت هناك استفزازات"، دون أن يوضح اللاعب المقصود.



وأضاف المدير الفني للزمالك: "في الرياضة أنت مطلوب منك الفوز أمام المنافس، وليس مطلوب منك استفزازه هذه المواقف تتسبب في المشاكل. لا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يقدر أي لاعب أن يفعلها مع المنتخب".

وظهر محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وهو يقوم بتمرير قدمه فوق الكرة، قبل أن يرسلها إلى أحد زملائه تمهيدا للتحرك إلى الأمام.وبعد نهاية المباراة رصدت عدسات المصورين حديثا غاضبا مع عبد المنعم وياسر إبراهيم أثناء خروج الفريقين من الملعب.

ووجه المدير الفني للزمالك إشارات إلى مدافع الأهلي يخبره عن طريقها أنه شاهده، وأنه لم يكن من اللائق أن يتعامل مع الكرة بهذه الطريقة.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.



