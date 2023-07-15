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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرج عامر: الأسعار في الساحل الشمالي تخطت أوروبا

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي ارتفاع الاسعار في الساحل الشمالي عبر حسابه علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك

 

وكتب فرج عامر:"للأسف الأسعار في الساحل الشمالي تخطت الأسعار في أوروبا ولا أعتقد أن هناك من يشعر بالسعادة نظير ذلك، منتهي الاستغلال والاستهبال".
 

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس،باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة،وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراًبشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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