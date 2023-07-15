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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

عبدالمنعم
عبدالمنعم

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، بعدما دخل في مشادة مع زميله محمد هاني، في مباراة  القمة الأخيرة أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان محمد عبدالمنعم قد دخل في مشادة كلامية مع محمد هاني في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز الأهلي 4-1.

وعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، جلسة مع محمد عبدالمنعم لتعنيف اللاعب بسبب تكرار دخوله في مشادات كلامية داخل الملعب مع زملائه.

وخلال الجلسة تم تحذير محمد عبدالمنعم وتوقيع عقوبة غليظة تجاهه وصدور قرارت إدارية ضده في الفترة المقبلة حال كرر الأمر.

فيما هدد مارسيل كولر اللاعب بالتجميد وعدم الاعتماد عليه حال خروجه عن النص وتكرار الواقعة من جديد.

من جانبه تقدم محمد عبدالمنعم بالاعتذار إلى محمد هاني والجهاز الفني، وتعهد بعدم تكرار الأمر وهو ما تقبله الجهاز الفني للفريق بعد مباراة القمة.

عبدالمنعم يغيب عن مباراة  المقاولون بسبب الإنذارات

ويغيب محمد عبدالمنعم عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، بسبب الإيقاف حيث تلقى اللاعب  3 بطاقات صفراء.

النادي الأهلي الأهلى محمد عبدالمنعم محمد هاني الزمالك الدوري المصري عبدالمنعم

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