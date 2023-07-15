رسالة كولر على إنستجرام: أعمل يومياً لتقوية فريقنا ويوم رائع للجميع

شارك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، صوراً من أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب: “كن ممتناً دائماً لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل اعمل يومياً لتقوية فريقنا أشاهد واعمل على اللاعبين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا اتمنى يوماً رائع للجميع”.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بعقد كولر مع الأهلي بعد تحقيق البطولات خلال موسمه الأول.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقرر زيادة راتب كولر في عقده الجديد بنسبة ٣٠% بجانب منحه امتيازات أخرى في المكافآت”.

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.