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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة كولر على إنستجرام: أعمل يومياً لتقوية فريقنا ويوم رائع للجميع

صدى البلد

شارك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، صوراً من أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب: “كن ممتناً دائماً لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل اعمل يومياً لتقوية فريقنا أشاهد واعمل على اللاعبين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا اتمنى يوماً رائع للجميع”. 

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بعقد كولر مع الأهلي بعد تحقيق البطولات خلال موسمه الأول.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقرر زيادة راتب كولر في عقده الجديد بنسبة ٣٠% بجانب منحه امتيازات أخرى في المكافآت”. 

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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