حكم صيام الست من شوال بأكثر من نية.. اعرف رأي الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تقود جهودا دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وأمريكا وإيران

النائب سعيد العماري
النائب سعيد العماري
محمد الشعراوي

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن الدولة المصرية تواصل أداء دورها المحوري والتاريخي في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، والعمل على احتواء التصعيد الخطير الناتج عن التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بما يهدد استقرار الإقليم بأكمله.

وأوضح العماري، في تصريحات صحفية، أن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس دبلوماسية واعية ومتوازنة، تقوم على رفض التصعيد العسكري والدفع نحو الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك على كافة المسارات، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، لوقف دائرة العنف ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك رصيدًا كبيرًا من الثقة لدى مختلف الأطراف، ما يؤهلها للعب دور الوسيط النزيه والقادر على تقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

وثمّن النائب سعيد العماري الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس السيسي، والتي شملت عددًا من الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأضاف أن هذه الجولة تحمل رسائل واضحة بضرورة تعزيز التضامن العربي، والتأكيد على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يسعى إلى بناء موقف عربي موحد قادر على مواجهة التهديدات، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

واختتم العماري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم السلام والاستقرار، ولن تدخر جهدًا في سبيل إخماد بؤر التوتر، والدفع نحو حلول سياسية تضمن حق الشعوب في الأمن والتنمية بعيدًا عن ويلات الحروب.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

