وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في ضم لاعب برازيلي لصفوف النادي الأهلي.

وكتب: “البرازيلي سوزا وافق على الانضمام لصفوف الأهلي.. ويتم الاتفاق حاليا على بعض بنود التعاقد.. وهناك ثنائي هجومي أجنبي بديل له لكن الخيار الأول لكولر هو سوزا”.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بعقد كولر مع الأهلي بعد تحقيق البطولات خلال موسمه الأول.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقرر زيادة راتب كولر في عقده الجديد بنسبة ٣٠% بجانب منحه امتيازات أخرى في المكافآت”.

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.