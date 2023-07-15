بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وجه محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الثقة بالنفس ليست الاعتقاد بان الجميع سيعجب بك.. بل اعتقادك أن ذلك لن يوثر عليك”.

وظهر محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وهو يقوم بتمرير قدمه فوق الكرة، قبل أن يرسلها إلى أحد زملائه تمهيدا للتحرك إلى الأمام. وبعد نهاية المباراة رصدت عدسات المصورين حديثا غاضبا مع عبد المنعم وياسر إبراهيم أثناء خروج الفريقين من الملعب.

ووجه المدير الفني للزمالك إشارات إلى مدافع الأهلي يخبره عن طريقها أنه شاهده، وأنه لم يكن من اللائق أن يتعامل مع الكرة بهذه الطريقة.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.