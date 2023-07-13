رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

يسود إتجاه كبير داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي لتوقيع عقوبة مالية علي محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بسبب انفعاله غير المبرر علي زملائه خلال مباراة الزمالك التي جرت مساء اليوم.

ويدرس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية علي عبدالمنعم رغم الفوز الكبير علي المنافس التقليدي الزمالك وحسم لقب الدوري.

وواصل الأهلي احتفالاته بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على ضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 للمسابقة.

ورغم فوز الأهلي الكبير، إلا أنه تحقق بأقل مجهود، بعدما لجأ لاعبوه للاستعراض خاصة في الشوط الثاني، بعد اطمئنانهم على الحصول على النقاط الثلاث.

وعزز الأهلي، الذي حسم فوزه بلقب البطولة العريقة هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه، إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 59 نقطة، في المركز الثالث.

وافتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 36، فيما أضاف التونسي علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقلص أحمد سيد زيزو الفارق، عقب تسجيله هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأنهى محمد شريف مهرجان أهداف الأهلي في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للأهلي على الزمالك في الأشهر العشرة الأخيرة، بعدما تغلب عليه 2/ صفر في بطولة السوبر المصري لموسم 2021 / 2022 في أكتوبر الماضي، قبل أن يفوز أيضا 3 / صفر في مباراة الفريقين بالدوري خلال الدور الأول في يناير الماضي.