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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتافات نارية من جماهير الأهلي أمام الزمالك | فيديو

الأهلي
الأهلي

وجهت جماهير النادي الأهلي الهتافات ضد الغريم التقليدي الزمالك في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وهتفت جماهير الأهلي : عامل فيها بطل والدوري في الجزيرة  في إشارة لتتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري.

 


أهداف الشوط الأول لـ الأهلي 
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف.

وتمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شيء وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني  
اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

النادي الأهلي الزمالك

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