لقطة انسانية.. حارس الأهلي يواسي نجم الزمالك بعد رباعية القمة 126

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني لقطة انسانية لحارس مرمي الاهلي محمد الشناوي بعد فوز المارد الأحمر على الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف، خلال القمة 126 التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

و ظهر محمد الشناوي وهو يواسي أحمد السيد زيزو بعد قمة الأهلي والزمالك،و علق مجدي عبد الغني عبر فيسبوك : لقطة المباراه .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.