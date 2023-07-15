زيادة ومنح ومكافآت.. تفاصيل عقد كولر الجديد بعد الفوز على الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بعقد كولر مع الأهلي بعد تحقيق البطولات خلال موسمه الأول.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقرر زيادة راتب كولر في عقده الجديد بنسبة ٣٠% بجانب منحه امتيازات أخرى في المكافآت”.

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، بأن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

الجن الأحمر كان صعبا للغاية

وأضاف منصور أن الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق، ولكن الجن الأحمر كان صعبا للغاية، وتابع: “الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لعيبة الأهلي”.