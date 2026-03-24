تعليم أسوان: العودة إلى مواعيد العمل الرسمية في جميع المدارس اليوم الثلاثاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن العودة إلى مواعيد العمل الرسمية في جميع المدارس والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى ديوان عام المديرية، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، وفقاً للمواعيد المعتمدة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتعليمات الدكتور ربيع أبو يوسف الهوارى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

عودة الدراسة

ويهدف القرار إلى تعزيز الانضباط الإداري ، وضمان انتظام سير العملية التعليمية بكافة المؤسسات التعليمية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والتنظيم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان على ضرورة الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى هذا القرار، وذلك لإحاطة الطلاب وأولياء الأمور علمًا بمواعيد العمل الرسمية بما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام سير العملية التعليمية.