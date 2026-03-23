أسوان : تشديد الرقابة التموينية وتحرير 85 محضرا في الأسواق والمخابز

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف وتشديد الرقابة التموينية على مختلف الأنشطة التجارية داخل الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمخابز البلدية ومحال الجزارة والدواجن ، فضلاً عن سلاسل الهايبر ماركت لضمان تحقيق الإنضباط والسيطرة على حركة تداول السلع الغذائية .

يأتى ذلك فى ضوء الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

من جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأن هذه الحملات تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، حيث نجحت جهود الأجهزة التموينية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى تنظيم حملات متتالية خلال فترة أجازة عيد الفطر ، وأسفرت عن تحرير 85 محضرا متنوعا فى مجال الأسواق والمخابز البلدية .

حملات تموينية

وأشار المهندس محمد أبو الحسن إلى أن الحملات ركزت على متابعة جودة الخبز المنتج ، والتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات القياسية والأسعار المقررة ، مع إحكام الرقابة على منظومة صرف السلع التموينية ، ومنع أى تلاعب بحصص المواطنين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فى إطار مواجهة كافة أشكال الغش التجارى والممارسات الإحتكارية ، ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل يومى ومكثف لضمان إستقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين ، مع التعامل الفورى والحاسم مع أية مخالفات لضمان توافر السلع وتحقيق الإنضباط الكامل داخل المنظومة التموينية .