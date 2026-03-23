ترامب: مضيق هرمز سيخضع لإدارة مشتركة بين أمريكا وإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن النظام الإيراني وصل إلى مرحلة "يريد فيها الاتفاق بأي ثمن" نتيجة الضغط العسكري الهائل الذي تعرض له في عملية "الغضب الملحمي".

وطرح ترامب تصوراً لمستقبل المنطقة يقوم على "إدارة مشتركة" لـ مضيق هرمز بين واشنطن والقيادة الإيرانية القادمة.

وأكد أن هدفه هو ضمان التدفق الحر للنفط وتحويل المضيق من ساحة ألغام ومواجهات إلى ممر مائي عالمي مستقر تحت إشراف مباشر.

وشدد ترامب على أن هوية الشخص الذي سيقود إيران مستقبلاً ليست هي العائق، قائلاً: "سوف يُدار مضيق هرمز بشكل مشترك بيني وبين مرشد إيران، مهما كان اسم هذا المرشد"، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن ستفرض واقعاً جديداً في الملاحة البحرية يتجاوز السيادة المنفردة لسياسات طهران السابقة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن اعتراف الإيرانيين بضرورة الاتفاق جاء بعد تدمير معظم قدراتهم البحرية والجوية، وإدراكهم أن البديل هو "الإظلام الشامل" بعد انقضاء مهلة الأيام الخمسة التي منحها لتأجيل ضرب منشآت الطاقة.