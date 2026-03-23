الناتو يستبعد التدخل العسكري المباشر في مضيق هرمز .. تفاصيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن حلف الناتو لن يشارك بشكل مباشر بقوات عسكرية في المنطقة، نظرًا لطبيعة مضيق هرمز الضيق وصعوبة نشر قوات بحرية كبيرة داخله، مضيفا أن الحلف لم يعلن عن بند واضح يخص انخراط قواته في الحرب، ما يعكس محدودية الدور العسكري المباشر حتى الآن.

وأضاف «المنيري»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن التأمين المتوقع للمضيق قد يعتمد بشكل أساسي على الدعم الاستخباراتي، وتبادل المعلومات، واستخدام تقنيات متقدمة، إلى جانب تعزيز قدرات الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن هذا الدعم قد يشمل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها عضوًا فاعلًا في الحلف. وأكد، أنه حتى الآن لم يتم تفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو، الذي ينص على الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء، رغم الحديث عن تهديدات تعرضت لها بعض الدول.