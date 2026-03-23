الخارجية : مصر تواصل جهودها لخفض التصعيد وتدعو لانتهاز مبادرة ترامب لتغليب الحوار

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بشكل مستمر التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية.

وجددت وزارة الخارجية في بيانةإدانتها للهجمات التي طالت دول الخليج والأردن وترفض المساس بأمنها وسيادتها بشكل قاطع.

وحذرت مصر في البيانةمن التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على الأمن والاستقرار الإقليميين وانعكاساته وآثاره الاقتصادية والتجارية التي طالت المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف البيان أن مصر تبذل جهوداً دؤوبة وتواصل اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية على مدار الأيام الأخيرة لمنع الوصول الي نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق الي الفوضي الشاملة.

وقال : تقوم مصر ببذل كافة المساعي الممكنة، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد والتوصل إلى تهدئة توقف الصراع الدائر وتحول دون اتساع رقعته فى المنطقة وانزلاقها إلى حالة فوضى إقليمية شاملة.

وتابع : ترحب مصر بكافة الجهود والمبادرات التي من شأنها خفض التصعيد وحدة التوتر وبما يمهد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وتثمن تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب اليوم ٢٣ مارس التى أشار فيها إلى الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد واعتزامه وقف خططته لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية. وتقدر مصر أهمية انتهاز هذه الفرصة والبناء عليها لتغليب الحوار لوقف التصعيد وصولا لانهاء الحرب.

وشددت مصر على ضرورة العمل على تشجيع هذه الأصوات الإيجابية التي تدعم الحوار والتفاوض، وتؤكد أنها لن تألوا جهدا للعمل علي استمرار جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإبقاء باب الحوار والدبلوماسية مفتوحا حفاظا علي مقدرات الشعوب وصيانة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.