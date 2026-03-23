فلوس وحلويات مش أزايز ميه .. قصة مثيرة في فيديو صلاة العيد الصادم
بايرن ميونيخ يدرس بيع ألفونسو ديفيز وسط اهتمام مانشستر يونايتد
إلغاء لجنة التخطيط .. ومدير كرة جديد | خاص بتفاصيل مثيرة في الأهلي
دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال 2026.. ردّد أفضل الأدعية المستجابة
ترخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات بشروط جديدة .. مشروع قانون
من الساونا .. محمد صلاح في ظهور لافت بعد الإصابة
الإعلام العبري يكشف هوية المسئول الإيراني رفيع المستوى المتفاوض مع واشنطن
وزير الخارجية يحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب
مفاجأة.. ترامب يعلن التفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
مفاجأة صادمة.. ترامب: نتفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران
بين وقف الحرب وتمويلها.. ترامب: أسعى لتوفير 200 مليار دولار للبنتاجون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية : مصر تواصل جهودها لخفض التصعيد وتدعو لانتهاز مبادرة ترامب لتغليب الحوار

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الخارجية أن  مصر تتابع بشكل مستمر  التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية.

 وجددت وزارة الخارجية في بيانةإدانتها للهجمات التي طالت دول الخليج والأردن وترفض المساس بأمنها وسيادتها بشكل قاطع.

 وحذرت مصر في البيانةمن التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على الأمن والاستقرار الإقليميين وانعكاساته وآثاره الاقتصادية والتجارية التي طالت المنطقة والعالم بأسره. 

وأضاف البيان أن مصر تبذل جهوداً دؤوبة وتواصل اتصالاتها  المكثفة مع جميع الأطراف المعنية على مدار الأيام الأخيرة لمنع الوصول الي نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق الي الفوضي الشاملة.

 وقال : تقوم مصر ببذل كافة المساعي الممكنة، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد والتوصل إلى تهدئة توقف الصراع الدائر وتحول دون اتساع رقعته فى المنطقة وانزلاقها إلى حالة فوضى إقليمية شاملة.  

وتابع : ترحب مصر بكافة الجهود والمبادرات التي من شأنها خفض التصعيد وحدة التوتر وبما يمهد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وتثمن تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب اليوم ٢٣ مارس التى أشار فيها إلى الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد واعتزامه وقف خططته لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية. وتقدر مصر أهمية انتهاز هذه الفرصة والبناء عليها لتغليب الحوار لوقف التصعيد وصولا لانهاء الحرب.

وشددت مصر على ضرورة العمل على تشجيع هذه الأصوات الإيجابية التي تدعم الحوار والتفاوض، وتؤكد أنها لن تألوا جهدا للعمل علي استمرار جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإبقاء باب الحوار والدبلوماسية مفتوحا حفاظا علي مقدرات الشعوب وصيانة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

صبحي

لاعب الزمالك السابق يهاجم محمد صبحي: يتباع في الصيف

ترشيحاتنا

أوسيمين

أوسيمين يغيب عن جالطة سراي من 4لـ 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في الذراع

بابلو لونغوريا

أولمبيك مارسيليا يعلن رحيل رئيسه بابلو لونغوريا بعد 6 سنوات من العمل

المصري

بعد وداع الكونفدرالية.. المصري يتقدم بشكوى رسمية إلى الكاف |اعرف السبب

بالصور

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد