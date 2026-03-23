اجازة عيد الفطر بأسوان تشهد أكبر حملة لإزالة التعديات بمنطقة خلف المسلة ..صور

واصلت محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، سواء بالبناء أو الزراعة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه ، ووفقاً للمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفي هذا السياق ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإستكمال سلسلة الضربات المتتالية الحاسمة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال.

وقد أسفرت الجهود عن إزالة 50 حالة تعد بمساحة 14 ألف و600 م2 بمنطقة خلف المسلة ، من بينها 38 حالة تم تنفيذ الإزالة الفورية لها ، و12 حالة تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات



وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها قطع المرافق من الكهرباء والمياه عن حالات التعدى ، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وقاد الحملة المكبرة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، مدعومين بالمعدات الثقيلة والكوادر الفنية اللازمة.

من جانبه أكد محافظ أسوان أن الدولة عازمة بكل حسم على مواجهة كافة أشكال التعدى على أراضيها ، ولن نسمح بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على إستمرار تنفيذ الإزالات الفورية لأى مخالفات يتم رصدها ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين بما يحقق الإنضباط ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .