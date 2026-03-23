أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة.
المكونات:
- 1/2 كيلو بسارية (سمك صغير)
- 1 كوب دقيق
- ملح حسب الرغبة
- فلفل أسود
- كمون
- كزبرة ناشفة (اختياري)
- زيت غزير للقلي
- ليمون للتقديم
طريقة التحضير لعمل البساريا:
1- نغسل البسارية جيدا ونصفيها من الماء.
2 نخلط الدقيق مع الملح والفلفل والكمون والتوابل.
3 نغمس السمك في الدقيق ونغطيه جيدا.
4 نسخن زيت غزير على النار ونقلي البسارية حتى تاخد لون ذهبي جميل.
القلي:
تتقلي في زيت سخن وعلى نار متوسطة حتى تظل مقرمشة.