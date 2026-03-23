إزالة 36 حالة تعد فى أسوان خلال اجازة عيد الفطر ..صور

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28.

واسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 9020 م2 بمدن دراو وكوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية والسباعية وذلك خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1020 م2 من بينهم 4 حالات متغيرات مكانية غير قانونية ، وتم تنفيذ الحملة بمشاركة من العاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة العميد سمير سيد ، بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 1998 م2 ، منها 7 حالات متغيرات مكانية ، وحالاتين إزالة فورية ، وذلك بقرى فارس والكفور وإقليت وحى شرق ، ووسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم تحرير محاضر للمخالفين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة العميد زهجر سليمان 5 حالات لتعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 350 م2 من بينهم حالتين لمتغيرات مكانية ، و 3 حالات إزالة فى المهد وذلك بنطاق قرية الحجز بحرى ، وتم تنفيذ أعمال الحملة بمشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بإزالة 6 حالات لمتغيرات مكانية بمساحة 1630 م2 ، عبارة عن تشوينات أتربة ومخلفات هدم مبانى ، وتم ذلك بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلة بقيادة عاطف كامل بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 4022 م2 منها 7 حالات تم الإزالة الفورية لها ، وحالتين عبارة عن متغيرات مكانية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .

وقامت كذلك الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالتى تعدى على أراضى زراعية ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة المتخصة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين .