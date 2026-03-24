أخبار بني سويف| سكرتير المحافظة يتابع ملفات النظافة.. وإزالة 1400 حالة تعد بالموجة 28

إزالة 1400 حالة تعد في بني سويف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ28

تواصلت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.وتبين من تقرير إدارة الأملاك الدولة بمحافظة بني سويف، أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بداية المرحلة في 7 مارس الجاري وحتى 21 من نفس الشهر"، وصل إلى 1446 حالة موزعة بواقع ( 187 مبان + 1359حالة زراعة )، وذلك وسط تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

سكرتير بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة والتعديات

في إطار تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام كامل على غطاس، جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات والتصدي لمخالفات البناء ، وذلك إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظامها أيام العطلات الرسمية.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

حيث تابع "عبر بث حي ومباشر"، جهود الوحدات المحلية والمجالس القروية في عدد من الملفات ، تضمنت استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات.

القبض على شاب تسبب في مصرع آخر بطلق ناري خلال فرح ببني سويف

ألقت مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري في الرأس، أثناء محاولته تجهيز سلاح ناري خلال حضورهما حفل زفاف بقرية المسيد بمركز إهناسيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب بطلق ناري في الرأس، في قرية المسيد التابعة لدائرة المركز.