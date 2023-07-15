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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف الأهلي وبيراميدز.. قرار مفاجئ من نجم الجيش الملكي بشأن وجهته المقبلة

صدى البلد

كشف تقارير صحفية، عن قرار رضا سليم، نجم الجيش الملكي المغربي، المفاجئ بشأن وجهته الجديدة بعد رغبة الأهلي وبيراميدز في ضمه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم نجم الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “لو ٣٦٠ سبورت” المغربي: “رضا سليم فاجأ إدارة الجيش الملكي بعدما عبّر عن رغبته فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

نجم الجيش الملكي يقترب من الرحيل 

وتابع: “يُحاول رضا سليم إقناع مسؤولي الجيش الملكي بعدم الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل، وطالب بتسهيل انتقاله لفريق الوحدة الاماراتي خلال الميركاتو الحالى”.

واختتم: “باتت خطوة واحدة تفصل مهاجم الجيش الملكي فى انتزاع أوراق رحيله عن الفريق”.

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