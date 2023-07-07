صراع ساخن بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم نجم الجيش الملكي المغربي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة “هسبورت” المغربية أن الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأوا في التحرك من أجل الظفر بخدمات ألمع نجوم الدوري المغربي، أبرزهم رضا سليم، لاعب بطل المغرب، الجيش الملكي.

وأوضحت أن انتقال اللاعبين المميزين إلى الدوري المصري، أثار قلق الجماهير المغربية خاصة أندية الوداد والرجاء والجيش الملكي.

وتوج فريق الجيش الملكي ببطولة الدوري المغربي عن الموسم الماضي بعد صراع شرس مع الوداد.

أرقام رضا سليم

يُذكر أن رضا سليم قد شارك مع الجيش الملكي في 115 مباراة سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع 26 آخرين.