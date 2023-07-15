نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

أعلن هشام حنفى نجم الأهلي السابق عن تعليق مرتضي منصور على خسارة الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب هشان حنفي:" مرتضى منصور: السحر كان معمول على العارضة اليمين واللعب مع الجن الأزرق لكن مقدرش على الجن الأحمر".

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

الجن الأحمر كان صعب للغاية

وأضاف منصور أن، الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشر منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”.

قال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي لاعب الزمالك عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.