الفيفا تنعش خزينة نادي الزمالك بـ230 ألف دولار

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة القلعه البيضاء بمبلغ قيمته 230 ألف دولار بعد تلقي النادي الأبيض خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحصوله على هذه القيمة، بسبب تواجد الدولي التونسي سيف الدين الجزيري رفقة منتخب "نسور قرطاج" في مونديال كأس العالم قطر 2022.



وأرسل الاتحاد الدولي "فيفا"، لكافة الأندية التي شارك لاعبوها في كأس العالم النسخة الماضية والتي أقيمت في العام الماضي خلال فترة نوفمبر وحتى ديسمبر.

وحصل نادي الزمالك على مبلغ مالي يصل إلى 230 ألف دولار تقريبا نظير مشاركة الجزيري في المونديال.

وسيحصل الأهلي والزمالك بموجب ذلك على 650 ألف دولار لمشاركة لاعبيها في مونديال قطر.

واشار فيفا في بيانه أنه بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم الأخيرة، سيستفيد إجمالي 440 ناديا من 51 اتحاداً وطنياً عضواً من الاتحادات القارية الست من برنامج توزيع الأرباح على الأندية، بحيث سيتلقى كل منها حصة من العائدات مقابل مشاركة لاعبيها في النهائيات التي استضافتها قطر، وذلك في خطوة تؤكد على الأثر الإيجابي للبطولة على أندية كرة القدم، وكذلك على الدور الجوهري الذي تضطلع به الأندية في مسار تطوير اللاعبين وتسريحهم لخوض البطولة وتمثيل بلادهم.

ويُعتبر برنامج توزيع الأرباح على الأندية جزءاً من مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، والذي تم تمديده حتى عام 2030 خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة في العاصمة المجرية بودابست في مارس 2023.

ومن بين الأندية الـ 440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم الأخيرة، 78 نادياً يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.

وقال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا إن برنامج توزيع الأرباح على الأندية مثال صارخ لما تنطوي عليه بطولة كأس العالم من تأثير إيجابي على كرة القدم للأندية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف:" لم تكن بطولة قطر 2022 بمثابة ذروة المسيرة الرياضية للعديد من اللاعبين فحسب، بل كانت أيضاً أنجح نسخة في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، إذ ستساهم في تطوير كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة. تضطلع كرة قدم الأندية بدور محوري في صناعة كرة القدم، وبرنامج فيفا لتوزيع الأرباح على الأندية هو بمثابة فرصة ممتازة لدعم الأندية