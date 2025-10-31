قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محمد الإتربي: شراكة البنك الأهلي المصري بالمتحف الكبير تجسد إيماننا بدور المؤسسات الوطنية في صون الحضارة وتعزيز حضور مصر عالميا

أحمد عبد القوى

صرّح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بأن البنك يفخر بشراكته الاستراتيجية في هذا المشروع الوطني العملاق، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية في العالم، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي تجسيدًا لإيمان البنك العميق بدور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على الهوية المصرية، وصون حضارتها العريقة، وتعزيز مكانتها عالميًا.  

وأوضح الإتربي أن البنك الأهلي المصرى يعتبر دعم المتحف المصري الكبير واجبًا وطنيًا ورسالة تجاه الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الثقافة والتراث لا ينفصلان عن الهوية الاقتصادية لمصر، بل يشكلان جانبًا محوريًا من قوتها الناعمة وريادتها التاريخية.

وأضاف أن المشروع يمثل رمزًا لتكامل الرؤية المصرية الحديثة، التي تجمع بين حضارة تمتد لآلاف السنين واقتصاد وطني يتجه نحو مستقبل أكثر انفتاحًا واستدامة.  

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن دعم البنك الأهلي المصري للثقافة والفنون والتراث يعكس إيمانه العميق بأن التنمية الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان، وأن الارتقاء بالوعي الثقافي جزء لا يتجزأ من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه المجتمع المصري، قائلًا إن دور البنك لا يقتصر على دعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل يمتد إلى رعاية القيم والمعاني التي تعبر عن روح مصر وهويتها الفريدة بين الأمم.  

وأشار إلى أن اختيار البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في هذا المشروع العالمي يؤكد الثقة في دوره الوطني وقدرته على الإسهام في المشروعات التنموية والتاريخية الكبرى، مضيفًا أن هذه الخطوة تعبّر عن التزام البنك بالمشاركة في المبادرات التي تسهم في حماية تراث مصر وتعزيز موقعها كوجهة حضارية وثقافية عالمية.

واختتم الإتربي تصريحه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي أو سياحي، بل هو رسالة مصر الحديثة إلى العالم، تحمل بين جنباتها تاريخ أمة عظيمة استطاعت عبر العصور أن تمزج بين الإبداع والإدارة، وبين الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى أن مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا الحدث تأتي تأكيدًا على مسؤوليته الوطنية تجاه دعم مؤسسات الدولة والمشروعات التي تخلّد اسم مصر وتخدم أجيالها القادمة.

