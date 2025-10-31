الفنادق: الإشغال السياحي بالقاهرة 90% تزامناً مع حفل المتحف الكبير

قال رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن المتحف المصري الكبير سيحدث نقلة نوعية لقطاع السياحة ،لافتا أن نسبة الاشغال السياحي في القاهرة وصلت 90%.



أوضح رامي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن في القاهرة قرابة 35 ألف غرفة فندقية ،لافتا أن بافتتاح المتحف المصري الكبير،سيؤثر إيجابيا على حركة السياحة القادمة للقاهرة لن تقل من ليلتان إي ثلاثة ليالي زيادة في مدة بقاء السائح .

المتحف المصري الكبير



أكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن المتحف المصري الكبيراضافة قوية للقطاع السياحية والفندقي،مؤكداً نحتاج غرف فندقية جديدة في القاهرة وغرب القاهرة والجيزة في التوقيت الراهن وهو مانعمل عليه.



استكملا قائلا:أن الفترة القادمة ستزيد نسبة نمو السياحة الثقافية وبرامجها، سنبدأ ربط البحر الأحمر والقاهرة ببرامج سياحية، لدمج السياحة الشاطئية بالثقافية.



أشار إلى ترويج نوعية تلك البرامج السياحية في معرض لندن السياحي المقرر افتتاح الثلاثاء القادم،معربا عن تفاؤله بما يحدث في مصر من ترويج سياحي قوي.

يذكر أن يحتفل المصريين والعالم غداً السبت بانطلاق حفل المتحف المصري الكبير، بحضور قرابة 60 رئيس دولة وملك وملكة.