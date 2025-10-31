مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية

وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر غدًا السبت، بأنه حدث عالمي فريد من نوعه، يجسد رؤية الدولة المصرية في دمج عبق الماضي بروح الحاضر، ويُعد خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

موقع استثنائي يجمع بين رموز الحضارة المصرية

وأوضح وزيري، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المتحف المصري الكبير أُقيم في موقع أثري استثنائي يمتد على جبانة منف القديمة، التي تعد أول عاصمة في التاريخ المصري القديم، وتمتد من أبو رواش شمالًا حتى الليشت جنوبًا، مشيرًا إلى أن هذا الموقع يجمع بين أعظم معالم الحضارة المصرية في مكان واحد.

ربط بين الهرم والمتحف عبر ممشى حضاري فريد

وأضاف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع العملاق يحقق تكاملًا بصريًا ومعماريًا فريدًا، إذ يربط بين الهرم الأكبر بالجيزة أعظم بناء حجري في التاريخ، والمتحف المصري الكبير الذي يُعد من أبرز الإنجازات العمرانية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.



وأشار إلى أن التصميم المعماري يتيح للزائر ممشى سياحيًا متكاملًا يربط بين رموز الحضارة القديمة ومعالم النهضة الحديثة، ليمنح تجربة فريدة تجمع بين الماضي والمستقبل في مشهد واحد.



إضافة يوم جديد لبرامج السياحة في القاهرة

أكد وزيري أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيحدث تحولًا كبيرًا في خريطة السياحة العالمية، خاصة في القاهرة، موضحًا أن المتحف سيضيف يومًا جديدًا على الأقل إلى برامج السائحين؛ لما يقدمه من تجربة متكاملة تجمع بين المتعة الثقافية والخدمات الحديثة.

ولفت إلى أن المشروع يضم منشآت خدمية وسياحية متطورة تشمل كافيتريات ومطاعم ومناطق ترفيه ومتحفًا مخصصًا للأطفال، بما يجعله وجهة متكاملة تناسب جميع الأعمار والفئات.

عرض مركب خوفو للمرة الأولى أمام الزوار

وأشار الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن عرض مركب الملك خوفو للمرة الأولى داخل قاعة العرض الكبرى بالمتحف؛ سيشكل واحدة من أبرز اللحظات التاريخية في يوم الافتتاح، مؤكدًا أن الزوار سيتمكنون أيضًا من متابعة عمليات ترميم المركب الثانية أمام أعينهم، في مشهد يجسد الدمج بين علم الآثار الحديث وأصالة الحضارة المصرية.

متحف يليق بعظمة مصر وتاريخها

ونوه وزيري بأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي أو أثري؛ بل هو رمز للعظمة المصرية المتجددة، يجمع بين الحداثة المعمارية وروح التاريخ، ليكون شاهدًا على قدرة مصر على صون تراثها وتقديمه للعالم في أبهى صورة.