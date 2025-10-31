قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وضع اللمسات الأخيرة .. محافظ القاهرة يتفقد الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

صورة من الجولة
صورة من الجولة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق اقامتهم.

شدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

أكد محافظ القاهرة على أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذى يليق بعظمة الحضارة المصرية.

أضاف محافظ القاهرة أن ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافى فى العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لمتحف الكبير

