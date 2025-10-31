فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2011 فوزًا مستحقًا على نظيره طلائع الجيش، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 2-0.

أحرز هدفي المباراة كلا من أحمد السيد ويوسف هالاند، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المنافس ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

ويترأس الجهاز الفني الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق فرق الشباب والناشئين، والكابتن سعيد سعد مديراً فنيا للفريق، والكابتن محمد يحيي مدربا، والكابتن بلال ثابت مدربا لحراس المرمى، والكابتن محمد سمير إداري، والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.