«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
الاتحاد السكندري يعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة

حسام الحارتي

أعلن نادي الاتحاد السكندري، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، والمقرر إقامتها الجمعة 26 ديسمبر 2025، بمقر النادي بمنطقة الشاطبي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، والقرار الوزاري رقم 1113 لسنة 2025.

ويتضمن جدول أعمالها بند أنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من (2025 _ 2029 ) وذلك يوم الجمعة الموافق 26/12 / 2025 و النظر في جدول الاعمال الآتي:

التصديق علي محضر الاجتماع السابق

 النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2025/2026 وتقرير مراقب الحسابات

 اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025 ومشروع الموازنة التقديرية للعام المالي2025/2026

انتخاب مجلس إدارة يتكون من ( رئيس و نائب رئيس و أمين صندوق و تسعة أعضاء من بينهم عضوين من الشباب لا يزيد سنهما عن 35 سنة وقت فتح باب الترشح ( شروط و مستندات الترشيح معلنه بمقر النادى )

 الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة

 تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين و المراجعين بوزارة المالية وتحديد مكافأته.

 اعتمـــاد تقريـــر مجلـــس الإدارة عـــن رواتـــب ومكافـــآت المديـــر التنفيذى والمدير المالي.

 النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس إدارة النادى أو الأعضاء العاملين بشرط أن تقدم كتابة الى المدير التنفيذى للنادى فى مدة لا تزيد عن عشرون يوما من تاريخ الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية 0

أعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن تأجيل تطبيق الزيادة الخاصة بقيمة العضويةالجديدة لمقر النادى بالشاطبى وفرع النادى بسموحة لتكون أعتباراً من 1-9-2026 .

 الموافقة على قبول ألفان عضوية جديدة للمقر الرئيس للنادى بالشاطبى و قبول عشرة آلاف عضوية جديدة لفرع النادي بسموحة

 أعتماد إنشاء عدد أربع ملاعب بادل بفرع النادى بسموحة بنظام حق الانتفاع ( BOT ) لمدة خمس سنوات

 الموافقة على إنشاء شركة لكرة القدم باسم نادى الاتحاد السكندرى

 إنشاء صالات مغطاة و حمامات سباحة بفرع النادى سموحة بنظام حق الانتفاع ( BOT )

 الموافقة على أتخاذ الاجراءات التنفيذية مع محافظة مرسى مطروح لطلب تخصيص قطعة أرض بالمدينة لإقامة وتشييد وحدات مصيفيه عليها لصالح أعضاء النادي

علي أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة السابعة مساءا و يبدأ التصويت مع بداية التسجيل وينتهي بإنتهاء مواعيد التسجيل ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور2500 عضو " فقط ألفان و خمسمائة عضو " على الأقل ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية ، فإذا أكتمل النصاب القانوني يتم البدء في فرز الأصوات و مناقشة جدول الأعمال بعد الأنتهاء من التوقيع في تمام الساعة السابعة مساءاً و ذلك بالاندسكيب و الدخول فى خلال ساعة واحدة كحد أقصى من إعلان اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية

نادي الاتحاد السكندري الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة جديد حضر الاجتماع

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

