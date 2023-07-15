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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة بريطانية بمستشفى في تركيا بسبب تكميم المعدة

الام الضحية
الام الضحية

أصيبت أسرة بحزن شديد بسبب وفاة أم لثلاثة أطفال بعد سفرها إلى تركيا لإجراء عملية جراحية. 

سافرت ليان ميشيل ليري ، 38 عامًا ، إلى إسطنبول لإجراء عملية تكميم المعدة بقيمة 2000 جنيه إسترليني - لكن الرحلة انتهت بمأساة عندما توفيت وحيدة في المستشفى. 

كان من المفترض أن تتم إزالة 80٪ من معدتها من العملية ، واعتقدت ليان أن الأمر برمته آمن تمامًا ، وفقًا لتقرير صحيفة Manchester Evening News.

الام الضحية

بعد أن سافرت الشابة البالغة من العمر 38 عامًا ، من أولدهام ، مانشستر الكبرى ، إلى تركيا في 30 يونيو، أرسلت صورة لها ترتدي ثوب المستشفى إلى أسرتها عبر الواتساب. 

لكن الشعور بالقلق دب  في منزل الضحية عندما لم يسمع أحد من ليان بعد عدة ساعات من انتهاء الجراحة. 

اتصلت عائلتها بالمستشفى وأخبروا بأن ليان أصيبت بنوبة قلبية - لكن في تلك المرحلة قيل لهم إنها لا تزال على قيد الحياة وأن حالتها مستقرة.

من المعتقد أن والديها سافروا إلى اسطنبول في اليوم التالي - ولكن عندما وصلوا إلى المستشفى شعروا بالدمار بعد إخبارهم بأن ليان قد ماتت.

بريطانية تركيا مستشفى تركيا عملية جراحية تكميم المعدة

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