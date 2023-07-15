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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 80 محضر إشغال فى 3 مراكز بالمنيا

حملات مكثفة بالمنيا
حملات مكثفة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

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 وفى هذا السياق، قال اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر إشغال، بكورنيش النيل للحفاظ على المظهر الجمالى والمسطحات الخضراء وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وفى مركز مغاغة، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت ١٠ محاضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات ومراجعة موقف الإعلانات غير المرخصة فى شوارع المدينة (الجمهورية، عبد العظيم،ميدان المحطة ).

 ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال منها ٣ محاضر إشغال و محضران  ضبط إشغال طريق و ٦٠ إزالة إدارية بشارعى بورسعيد والشوانى فى حى جنوب المدينة ، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراء أعمال الصيانة أجهزة التنفيذية أداء اختبارات القدرات أسامة القاضي محافظ المنيا الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين تيسير حركة المرور

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