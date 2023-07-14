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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنيا: استمرار تجديد محطة معالجة الصرف الصحي بأبوقرقاص ضمن حياة كريمة

تجديد محطة الصرف
تجديد محطة الصرف الصحي بأبوقرقاص

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأكد السعيد أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يومياً و جاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً.

 

وأشار السعيد إلى أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تُنفذ وفقا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة و طبقا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقري مركز أبو قرقاص.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا مشروعات المبادرة الرئاسية

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