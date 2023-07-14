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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ1740 حالة بطوخ

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية طوخ بمركز ديرمواس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1740 حالة وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 298 حالة جراحة، 374 أطفال، 276 باطنة، 59 نساء، 109 أسنان، 232 رمد، 110 أنف وأذن، 218جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 130 تحليلا مختلفا و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية و 71 كشف مبكر للضغط والسكر، و 15 حالة خلع أسنان وتحويل 75 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 174 مترددا .

 

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