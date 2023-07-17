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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد الإسحاق: حمدي فتحي إضافة للوكرة القطري وسينافس في الدوري بقوة

صدى البلد

أعرب محمد الاسحاق لاعب الأهلي القطري، عن سعادته بانضمام حمدي فتحي الى الدوري القطري من خلال نادي الوكرة لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد الاسحاق، أن حمدي فتحي لاعب متميز ونجح مع النادي الأهلي فى تحقيق العديد من النجاحات والفوز، حيث لعب معهم 152 مباراة أحرز فيهم 14 هدفًا وصنع 9 أسيست، كما لعب مع الأهلي  كأس مصر و3 دوري أبطال أفريقيا و3 سوبر مصري و2 سوبر أفريقي.

وأضاف أن حمدي فتحي سيكون إضافة كبيرة لفريق الوكرة القطري وسيصنع معهم الفارق، مشيرًا أنه يتمني أن ينتقل الى صفوف الأهلي القطري ليلعب بجانبه فى الفريق ويشكلان ثنائي مميز.

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وتابع أن حمدي فتحي تواجد في قائمة فريقه بإسبانيا، من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعد أن انضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة قبل أيام قادما من الأهلي.

وأشار إلى أن حمدي فتحي سيظهر قدراته الاحترافية فى الملعب مع الوكرة القطري خلال منافسات الموسم الجديد من البطولات المحلية القطرية إضافة إلى مشاركته مع الفريق في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الوكرة القطري يلعب 4 مباريات ودية خلال معسكره بإسبانيا، أمام كل من ديبورتيفو إسبانيول يوم 19 يوليو الجاري، ثم ضد لاس بالماس يوم 22، وضد قادش يوم 26، وأخيرا ضد إسبانيول يوم 29 من الشهر ذاته.

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