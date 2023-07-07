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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راتب خيالي يوميا| هذا ما يتقاضاه حمدي فتحي مع الوكرة القطري.. وكولر بمرحلة البحث!

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة القطري التعاقد مع اللاعب حمدي فتحي القادم من النادي الأهلي، وكشفت البرامج الرياضية تفاصيل تعاقد حمدي فتحي مع الوكرة القطري، ونوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية.

حمدي فتحي 

راتب حمدي فتحي مع الوكرة القطري

قال الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج مساء أون تايم، إن حمدي فتحي يتقاضي مبلغ مليون و200 ألف دولار مع نادي الوكرة القطري، بما يعادل مبلغ 50 مليون جنيه في العام، ما يعادل ٤مليون ١٦٦ الف شهريا، و١٦٨ الف جنيه في اليوم الواحد، حيث وقع اللاعب مع النادي القطري لمدة 4 مواسم، وسيتم زيادة راتب اللاعب 100 ألف دولار في كل موسم.

مدة تعاقد حمدي فتحي مع الوكرة القطري

ووقع حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري لمدة 4 مواسم، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وحصل النادي الأهلي على مبلغ 3 ملايين و200 ألف دولار، مع تواجد بند في عقد اللاعب يسمح بحصول اللاعب على نسبة 20 % من نسبة إعادة بيعه خلال الفترة المقبلة.

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ماذا قال حمدي فتحي بعد تعاقده مع الوكرة القطري؟

وقال حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام على الانتقال الى صفوف نادي الوكرة قائلاً: "تحدي جديد بطموح جديد مع نادي عريق، نادي الوكرة القطري وفي بلدي الثاني دولة قطر، أسأل الله التوفيق في مشواري فيما هو قادم.. شكر خاص لجميع المسؤولين في نادي الوكرة على المجهود والإحترافية والرقي في التعامل وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية".

الوكرة القطري يؤكد تعاقده مع حمدي فتحي

كتب نادي الوكرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رسمياً.. حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم".

ولا سيما أن الاعب حمدي فتحي يرتدي القميص رقم 8 مع فريقة الجديد الوكرة القطري.

كولر 

صفقات الأهلي الجديدة وتعويض حمدي فتحي

فيما يبحث المارد الأحمر ضمن صفقات الأهلي الجديدة عن لاعب في خط الوسط تعويضا لرحيل حمدي فتحي الذي انضم بشكل رسمي أمس لنادي الوكرة القطري.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في ملف صفقات الأهلي الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحدد حتى الآن موعد فتح وغلق باب القيد بسبب عدم انتهاء بطولة الدوري.

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