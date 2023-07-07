نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى حمدي فتحي عقب رحيله

وجه أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلي اللاعب حمدي فتحي عقب انتقاله إلي نادي الوكرة القطري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد عبد القادر عبر خاصية “الاستوري”: “ربنا يكرمك واشوفك مكسر الدنيا، ويبعد عنك عيون الناس”.

وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل راتب حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري، بعد إعلان النادي التعاقد مع اللاعب قادما من النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية إن حمدي فتحي يتقاضي مبلغ مليون و 200 ألف دولار مع نادي الوكرة القطري، بما يعادل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، حيث وقع اللاعب مع النادي القطري لمدة 4 مواسم، وسيتم زيادة راتب اللاعب 100 ألف دولار في كل موسم.

وأعلن النادي الأهلي، رحيل حمدي فتحي عن صفوف الفريق، إلى الوكرة القطري، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المادي لإتمام الصفقة بين الطرفين.

ووقع حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري لمدة 4 مواسم، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وحصل النادي الأهلي على مبلغ 3 ملايين و200 ألف دولار، مع تواجد بند في عقد اللاعب يسمح بحصول اللاعب على نسبة 20 % من نسبة إعادة بيعه خلال الفترة المقبلة.