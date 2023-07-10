خالد جاد الله: إمام عاشور مكسب كبير للأهلي ويتفوق على حمدي فتحي

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن صفقة انضمام إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي مكسب كبير للقلعة الحمراء في حال انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن انضمام إمام عاشور من فريق ميتلاند الدنماركي" مكسب كبير للأهلي ويتفوق على حمدي فتحي فنياً داخل الملعب".



وتابع:"إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إضافة قوية إلى فريق الأهلي وآداءه سيختلف مع السويسري مارسيل كولر ".