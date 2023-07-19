عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حلم مونديال 2026| مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أعلنت قرعة تصفيات كأس العالم القادمة فى 2026 وأسفرت عن وقوع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات سيراليون وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا  والتى تقام فى ثلاث دول كندا، المكسيك، أمريكا.

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

وتقام هذه المباريات بمشاركة منتخب مصر في مواعيدها كالآتى: 
 


1- جيبوتي vs منتخب مصر 16 نوفمبر 2023
2- منتخب مصر vs اثيوبيا 21 نوفمبر 2023 
3- منتخب مصر vs سيراليون 6 يونيو 2024
4- غينيا بيساو vs منتخب مصر 11 يونيو 2024
5- بوركينا فاسو vs منتخب مصر 21 مارس 2025
6- منتخب مصر vs بوركينا فاسو 25 مارس 2025
7- منتخب مصر vs جيبوتي 4 سبتمبر 2025
8- إثيوبيا vs منتخب مصر 9 سبتمبر 2025
9- سيراليون vs منتخب مصر 9 أكتوبر 2025
10- منتخب مصر vs غينيا بيساو 14 أكتوبر 2025

فيما ستقام مباريات أفضل ثواني ستقام خلال الفترة من 10 حتى 18 من شهر نوفمبر 2025، على أن يقام ملحق "فيفا" في شهر مارس 2026.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026 وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهم، كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية.

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

القنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2026

تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS على قنواتها المشفرة مباريات تصفيات مونديال 2026 بالإضافة إلى قنوات التلفزيون الأرضي لكل منتخب يلعب على أرضه.

هبوط ناديين.. أبو صندوق يطرح حلولا لتفادي انهيار الأندية الشعبية بالدوري

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

وجاءت جميع المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى: منتخب مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، إريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، ناميبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطى ، جزر القمر، تشاد

منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو فيفا الكاميرون السودان السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

نصائح ذهبية من نجم منتخب مصر السابق لـ إمام عاشور ..ماذا قال؟

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

ترشيحاتنا

تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

عقب انضمام إمام عاشور |كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

ورطة التأجيلات.. مطبات أمام رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ