حلم مونديال 2026| مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

أعلنت قرعة تصفيات كأس العالم القادمة فى 2026 وأسفرت عن وقوع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات سيراليون وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا والتى تقام فى ثلاث دول كندا، المكسيك، أمريكا.

وتقام هذه المباريات بمشاركة منتخب مصر في مواعيدها كالآتى:





1- جيبوتي vs منتخب مصر 16 نوفمبر 2023

2- منتخب مصر vs اثيوبيا 21 نوفمبر 2023

3- منتخب مصر vs سيراليون 6 يونيو 2024

4- غينيا بيساو vs منتخب مصر 11 يونيو 2024

5- بوركينا فاسو vs منتخب مصر 21 مارس 2025

6- منتخب مصر vs بوركينا فاسو 25 مارس 2025

7- منتخب مصر vs جيبوتي 4 سبتمبر 2025

8- إثيوبيا vs منتخب مصر 9 سبتمبر 2025

9- سيراليون vs منتخب مصر 9 أكتوبر 2025

10- منتخب مصر vs غينيا بيساو 14 أكتوبر 2025

فيما ستقام مباريات أفضل ثواني ستقام خلال الفترة من 10 حتى 18 من شهر نوفمبر 2025، على أن يقام ملحق "فيفا" في شهر مارس 2026.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026 وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهم، كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2026

تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS على قنواتها المشفرة مباريات تصفيات مونديال 2026 بالإضافة إلى قنوات التلفزيون الأرضي لكل منتخب يلعب على أرضه.

وجاءت جميع المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى: منتخب مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، إريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، ناميبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطى ، جزر القمر، تشاد