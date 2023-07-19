أيتن عامر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ايتن عامر، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعيإنستجرام





وظهرت ايتن عامر بإطلالة مثيرة وجذابة مرتديه فستان فوشيا بجانب سياره، أما من الناحية الجمالية، وضعت لمسات رقيقة من الماكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك ، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.





كانت الفنانة ايتن عامر، قد نشرت صوراً من حفل الفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال، ولاحظ جمهورها نقصان وزنها بشكل كبير، وخطفت الانظار بعفويتها مع أغاني الحفل.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجهصعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.





فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسراالمسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

كان آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022،لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباقالرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادينمصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.