عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر

نشرت الفنانة ايتن عامر، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة  عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعيإنستجرام


 

وظهرت ايتن عامر  بإطلالة مثيرة وجذابة مرتديه فستان فوشيا بجانب سياره، أما من الناحية الجمالية، وضعت لمسات رقيقة من الماكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك ، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها. 


 

كانت الفنانة ايتن عامر، قد نشرت صوراً من حفل الفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال، ولاحظ جمهورها نقصان وزنها بشكل كبير، وخطفت الانظار بعفويتها مع أغاني الحفل.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجهصعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.


 

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسراالمسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

كان آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022،لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباقالرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادينمصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

إطلالة كاجوال البحث عن علا الفنان عمرو دياب الفنانة ايتن عامر جمال عبد الناصر فيلم مندوب مبيعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

خففنا الأحمال بنسبة 10%| ‏وزير الكهرباء يعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

ترشيحاتنا

بقيادة أيمن الرمادي .. تدريبات قوية لسيراميكا كليوباترا استعدادا لنهائي الرابطة

مصر والإمارات تبحثان التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

عدلي القيعي يخرج عن صمته ويكشف كواليس جديدة بشأن صفقة إمام عاشور

شبانة يوجه رسالة قوية لـ كولر .. تفاصيل

بعد نتائج مخيبة .. أوكرانيا تتوقع هجومًا مضادًا "طويلاً وصعبًا"

عاجل | ميدو يكشف ميدو تحركات الزمالك لسداد غرامة لشبونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف علي الاغراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ