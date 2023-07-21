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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة المبانى الآيلة للسقوط في الخارجة بالوادي الجديد

جانب من الازاله
جانب من الازاله

اعلن جهاد متولى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إزالة مبانى آيلة للسقوط بمركز الخارجة والتى تشكل خطر داهم، مشيرا إلى أنه يتم حصر المبانى الآيلة للسقوط وإزالتها، بحى القلقان ومنزل بشارع العروبة.

وقال، إن لجنة من مركز الخارجة تواصل عملها في تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين والشركات الحاصلين على الأراضي الزراعية في مدينة الخارجة والوحدات القروية التابعة للمركز، برئاسة أحمد صدقي، مساعد رئيس المركز، بالإضافة إلى رصد أي حالات تعد على أراض الدولة سواء بالزراعة أو البناء.

 

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وأشار متولى، أنه على المستثمرين أصحاب الأراضي سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية في ظل أن الرسوم حق الدولة ولابد من سرعة سدادها.

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