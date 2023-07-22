صاحب محل يعيد 52 ألف جنيه لسيدة عقب العثور عليها بكفر الزيات

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حالة من الفرحة والسعادة والرضا بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ قيام شاب يدعي "كريم الشيخ" في أوائل العقد الثالث من عمره في إعادة مبلغ مالي قدره 52 الف جنيه إلي سيدة بعدما عثر عليه داخل حقيبه بالصدفة داخل محله التجاري بذات القرية، الأمر الذي أثار حفيظة المارة ومواطني القرية ودفعهم إلي وصف تلك الواقعة بحكاية "البائع الأمين " .



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا استغاثة نشرها الشاب "كريم الشيخ " عبر صفحته الخاصة للإعراب عن عثوره علي حقيبه تحوي مبلغ مالي ومحتويات أخري من يدلي بها تكون ملكه وخاصة بصاحبها .



في المقابل كشف الشاب "كريم الشيخ " صاحب المحل الأمين، أنه عثر على حقيبة داخل محله التجاري وسط قرية الدلجمون عقب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، ولم يلتفت لها أحد سوي مع عودة الكهرباء خلال موجة الحر، لافتا بقوله : "عثرت على حقيبه وبدأت افحص محتواها، وتبين وجود مبلغ مالي يصل حوال قيمته إلي 52 الف جنيه وهاتف محمول ومحتويات أخري وبدأت في الاعلان عن العثور علي حقيبه من خلال صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".



وتابع الشاب الأمين بقوله: "الحمد لله ربنا وفقنا وتواصلنا مع صاحب الحقيبه وتبين أنها سيده قد حضرت إلي سوبر ماركت للشراء بعض السلع الغذائية ولكنها اختلفت مع شاب بائع يعمل برفقتي ونست الحقيبه حال تحركها تزامنا مع قطع الكهرباء وتم رد الامانه لها وسط فرحه وسعاده علي وجه أفراد أسرتها " .

جدير بالذكر أن الأموال التي عثر عليها الشاب داخل الحقيبه كانت خاصة بتجهيز فتاة عروس علي صلة قرابة بالسيدة المذكورة الأمر الذي دفعها إلي عرض مكافأة لصاحب المحل التجاري ولكنه رفضه تقاضي أي مبالغ مالية.