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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفقاً لتصنيف EduRank2023.. جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا والثانى أفريقيا بالهندسة البيئية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن إنجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا في المرتبة 11 محلياً، والـ2657 على مستوى العالم ضمن 14131 جامعة وفقاً لتصنيف EduRank2023، كما حصلت على المركز 52 ضمن 1104 جامعات على مستوى أفريقيا، وجاءت ضمن أفضل 50% في 36 موضوعا بحثيا مختلفا.

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وقال رئيس الجامعة إنه وفقاً لبيانات التصنيف، تحتل الجامعة المركز الأول على المستوى المحلي، والمرتبة الثانية أفريقيا في الهندسة البيئية، كما تحتل المركز الأول محليا، والمرتبة الثانية أفريقيا في مجال الهندسة الجيوتقنية، والمركز الأول في الفيزياء التطبيقية/الهندسية على المستوى المحلي وأفريقيا، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والخامس أفريقيا في مجال هندسة الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية في مصر والثالثة في أفريقيا في مجال الهندسة الإنشائية. 

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كما حققت الجامعة مكانة متميزة في العديد من التخصصات الفرعية في مجال الطب، حيث حققت في مجال الأسنان المركز 6 محليا، و10 أفريقيا، و346 عالميا، وفى مجال تقويم الأسنان حققت الجامعة المركز 5 محليا، و7 أفريقيا، و 353 عالميا، وفى مجال جراحة الأعصاب، جاءت الجامعة في المركز 6 محليا، و7 أفريقيًا، و 444 عالميا، وفى مجال طب العيون حققت الجامعة المركز 6 محليا، و7 أفريقيا 466 عالميا. 

وفى مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ظهرت الجامعة في  المركز 6 محلياً، و8 أفريقيا، و477 عالمياً، وفى علم السموم، حققت الجامعة  المركز 8 محليا، و33 أفريقيا، و605 عالميا. 

وفى مجال الفارماكولوجيا، حققت الجامعة المركز 11 محليا، و17 أفريقيًا، و640 عالميا، أما مجال التغذية وعلم الأغذية، فجاءت الجامعة في المركز 8 محليا،و 28 أفريقيا، و716 عالمياً.

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وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تحسين موقع ومكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، من خلال تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتشجيع علماء وباحثي الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في التصنيفات الدولية للجامعات.

التخصصات التصنيفات الدولية الهندسة البيئية الجامعات المصرية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود الدكتور محمود ذكي الجامعات الطاقة المتجددة الفيزياء التطبيقية

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