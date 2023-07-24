الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار وموعد إنتهاء الأزمة والمناطق المستثناة

ناقش أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع الكهرباء وموعد انتهاء الأزمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:"

ايمن حمزة يكشف روشتة ترشيد استهلاك الكهرباء

قدم الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، روشتة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة تخفيف الأحمال في الكهرباء.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بالحرص على ترشيد الاستهلاك مناشدا بإغلاق الستائر نهارا لمنع دخول أشعة الشمس وبالتالي تكون هناك حاجة لاستخدام طاقة أكثر

وناشد بابتعاد الثلاجة عن الحائط وعدم الغلق والفتح فيها كثيرًا وعدم وضع المحفوظات والأطعمة ساخنة في الفريزر وتقليل المحتويات في الفريزر حتى لا تستهلك طاقة كبيرة في التبريد وذلك ترشيدا للاستهلاك.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه عند شراء أي أجهزة كهربائية يجب النظر إلى الملصق الذي يبين أن المنتج يعطي كفاءة عالية مقابل استهلاك أقل للوقود.

وحث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بترشيد استهلاك كاتل الشاي ومصابيح الإضاءة توفيرا للطاقة الكهربائية.

معلومات جديدة حول بيان الكهرباء المثير للجدل..تفاصيل

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلبية متطلبات الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن نشر بيان الأمس حول مواعيد قطع التيار كان بمثابة تفاعل إيجابي مع المخاوف الموجودة لدى أصحاب الأنشطة المرتبطة بالكهرباء.

وأردف أن الوزارة تشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».



وشدد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن وزير الكهرباء تابع كل الردود الموجودة على البيان المنشور أمس وهناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

وأكد على أن الفكرة من البيان، إحاطة المواطنين بأن التوجيهات تؤكد أن بداية تخفيف الأحمال تكون مع بداية الساعة وربما يكون أقل أو أكثر بـ 10 دقائق وتوجيه نصائح للمواطنين لعدم وقوع ضرر عليهم.



الكهرباء توجه رسالة عاجلة للمواطنين..فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: نشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين.

المتحدث باسم الوزارة: انتهاء أزمة الكهرباء في هذا التوقيت

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في الكهرباء، موضحا أنه خلال أيام يعود الموقف إلى طبيعته التي كان عليها قبل الأزمة .

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك مناطق مستثناه من تخفيف الأحمال كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة .

مفاجآت حول سبب قطع الكهرباء.. تفاصيل المناطق المستثناة.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن ما حدث قبل 2014 في الكهرباء كان عبارة عن نقص في الطاقة الكهربائية بسبب وجود عجز بلغ 6 آلاف ميجاوات.

وأكد حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك مناطق مستثناة من تخفيف الأحمال كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة .



وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول وهما جهتان متلاصقتان في إنتاج الطاقة، مؤكدا أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية.